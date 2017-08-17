Mersin'de 4 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de yiyecek paketleri ve sakız kutusuna gizlenmiş 4 bin 718 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde takibe aldıkları 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Aramada, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen şahısların ellerinde bulunan yiyecek paketlerinin arasına gizlenmiş 4 bin 695 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, Anamur İlçesi Ören Mahallesi'nde uyuşturucu hap satışı yaptığı tespit edilen şüpheli üzerinde yapılan aramada, sakız kutusuna gizlenmiş 23 adet uyuşturucu hap ve 28 gram kubar esrar, evinde yapılan kontrollerde ise 475 gram kubar esrar bulundu.

Aramada, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen şahısların ellerinde bulunan yiyecek paketlerinin arasına gizlenmiş 4 bin 695 adet uyuşturucu hap yakalandı.

Öte yandan, Anamur İlçesi Ören Mahallesi'nde uyuşturucu hap satışı yaptığı tespit edilen şüpheli üzerinde yapılan aramada, sakız kutusuna gizlenmiş 23 adet uyuşturucu hap ve 28 gram kubar esrar, evinde yapılan kontrollerde ise 475 gram kubar esrar bulundu.

Aramada, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen şahısların ellerinde bulunan yiyecek paketlerinin arasına gizlenmiş 4 bin 695 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Öte yandan, Anamur İlçesi Ören Mahallesi'nde uyuşturucu hap satışı yaptığı tespit edilen şüpheli üzerinde yapılan aramada, sakız kutusuna gizlenmiş 23 adet uyuşturucu hap ve 28 gram kubar esrar, evinde yapılan kontrollerde ise 475 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.