  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.039
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.196
Buradasınız : » » Marmaris'te şiddetli yağış heyelana neden oldu

Marmaris'te şiddetli yağış heyelana neden oldu

İlçede üç gündür aralıklarla süren ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar nedeniyle Marmaris-Muğla karayolunda heyelan oluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Marmariste şiddetli yağış heyelana neden oldu

Marmaris-Muğla karayolunda şiddetli yağışların heyelana neden olması yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede üç gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar, karayolunun bazı bölümlerinde heyelana neden oldu.

Marmaris-Muğla karayolunun Beldibi mevkisine düşen toprak ve kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Karayolunun Çetibeli mevkisinde ise bir bölümün suyla kaplanması nedeniyle iki otomobil sürücüsü mahsur kaldı.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapattı.

Mahsur kalan sürücülerin kurtarılmasından sonra karayolları ekipleri tarafından yoldaki su iş makineleriyle tahliye edilerek yol yeniden ulaşıma açıldı. 

Etiketler: Marmaris, şiddetli yağış, heyelan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER