Marmaray 5 yılda 270 milyon yolcu taşıdı

Cumhuriyet'in ilanının 90. yılı olan 29 Ekim 2013’te hizmete giren, teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındıran Marmaray’dan, açılışından bugüne 270 milyon yolcu yararlandı.

Dünyanın en prestijli projelerinden Marmaray’ı 2014 yılında 43 milyon 651 bin 135 yolcu kullandı. 2015 yılına gelindiğinde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 39,65 oranında artarak 60 milyon 958 bin 142’ye çıktı.

2016 yılında ise Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı 62 milyon 615 bin 490’a ulaştı. 2017 yılında Marmaray’dan yararlanan yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,72’lik artış göstererek 63 milyon 063 bin 342 sayısına ulaştı.

2018’in ilk 5 ayında 1 milyon yolcu kullandı

2018’in ilk 5 ayında (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) ise Marmaray’ın 5 istasyonunu (Kazlıçeşme-Yenikapı-Sirkeci-Üsküdar-Ayrılık Çeşmesi) yaklaşık 1 milyon yolcu kullandı.

En çok kullanılan istasyon Yenikapı olurken bu istasyonu sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme takip etti.

Açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013’ten bugüne yaklaşık 270 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray’ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 702 milyon TL’ye tekabül ediyor.

Marmaray'ın günlük yolcu yolcu kapasitesi 717 bin

Türkiye’nin 153 yıllık rüyası olan ve asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray’da günlük ortalama 190 ila 210 bin yolcu taşınıyor. Günboyu 10 vagonlu trenler ve 10 dakika arayla tren işletmeciliği yapılırken, günlük karşılıklı 219 tren çalışıyor.

Günlük yolcu kapasitesi 717 bin olan Marmaray’da, 5+5 vagonlu setten oluşan trenler ile 496 oturan, 2 bin 778 ayakta olmak üzere 3 bin 274 yolcu taşınabiliyor.

"Uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Marmaray’dan 268 milyon yolcu geçti. Ama onlar Marmaray’a gereksiz diyor, onlar boğazın altından Marmaray’ı geçiremez ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA