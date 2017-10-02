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Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

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Marmarada deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Poyraz nedeniyle Şarköy sahilinde demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, poyrazın etkisini kaybetmesi üzerine ilçeden ayrıldı.

Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan poyraz ve yer yer 2 metreye aşan dalgalar nedeniyle yollarına devam edemeyen ve dün Şarköy sahiline sığınan şilep ve tankerler, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket etti.

Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan balıkçılar da havanın normale dönmesinin ardından denize açıldı.

Etiketler: marmara denizi, poyraz, Deniz ulaşımı, şilep, Tanker
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