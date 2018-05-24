Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi, yarından itibaren batıdan başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle, hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA