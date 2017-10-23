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Mardin'de terör saldırısı: 2 polis yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.

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Mardinde terör saldırısı: 2 polis yaralı

Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK mensuplarınca daha önce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Polis memurlarının sağlık durumu iyi
Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yaralı, terör saldırısı, polis, PKK, Mardin
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