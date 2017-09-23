  • 23 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Madenciler 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta yolculuk yaptı

Madenciler 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta yolculuk yaptı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait başka bir iş yerine gitmek isteyen maden işçileri, iş elbiseleriyle koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Madenciler koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk yaptı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait başka bir iş yerine gitmek isteyen maden işçileri, iş elbiseleriyle koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, dün akşam saatlerinde TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne bindi.

Halk otobüse binen 6 maden işçisi, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.

Otobüs şoförünün oturmalarını istemesine karşın işçilerin, "koltuklar kirlenmesin" diye oturmadıkları öğrenildi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, maden işçilerinin ayakta otobüste yolculuk etmesi yansıdı.

Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, madenciler, maden, zonguldak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER