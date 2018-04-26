Kut'ül Amare Zaferi Komutanı Halil Paşa mezarı başında anıldı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Esenler ve Sultanbeyli belediyeleri ortaklaşa anma etkinliği düzenlendi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapılan kabir ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

"Bu zaferi unutturmayacağız ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağız"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, zaferin unutulmaması ve yeniden hatırlanması için hem farkındalık oluşturmak hem de tarihe vefanın gereği böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Bu zaferi unutturmayacağız ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağız. Bu bizim tarihimizde önemli bir kahramanlık, Batı'nın tarihinde de önemli bir yenilgi tarihidir. Bunu yeni nesillere aktarmış olacağız."

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de zaferin 102. yılında iki belediye olarak ortak program düzenlediklerini dile getirerek, "Bu zaferin başkomutanlarından Halil Kut Paşa'yı kabri başında rahmetle andık. Zaferin 100. yılıyla ilgili pek çok program düzenlendi. Biz iki belediye olarak bunu 102. yılında da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA