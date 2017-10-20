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Kütahya'da büyük yangın

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 1 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Kütahyada büyük yangın

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, 4 ev, 1 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gümele köyünde Hüseyin Özmen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 eve daha sıçradı.

İlk olarak köyde yaşayan vatandaşların, daha sonra Gediz, Çavdarhisar, Şaphane ve Pazarlar ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri tarafından müdahale ettiği yangında, kadın ve çocuklar da kovalarla itfaiye arazözlerine su takviyesi yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangında, 4 ev, 1 samanlık, 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, yangın, ev, samanlık, ahır
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