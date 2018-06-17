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Köpeği Suriyelilerin öldürdüğünü söyleyen video asılsız çıktı

Sosyal medyada yer alan, bir grup çocuğun köpek yavrusuna işkence ettiğini gösteren görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Köpeği Suriyelilerin öldürdüğünü söyleyen video asılsız çıktı

Sakarya'da patileri kesilerek ölüme terk edilen köpek yavrusu tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Olayı fırsat bilerek, halkı Suriyeliler'e karşı kışkırtmak isteyen bazı odaklar ise sosyal medyada bir video yayınladı.

Videodaki çocukların Suriyeli olduğu ve Sakarya'daki vahşeti gerçekleştirdiği iddia edildi.

Enmiyetten provokasyon uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu videonun geçen yıl Ürdün'de çekildiğini açıkladı ve yayının Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amacı taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları uyardı.


 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, provokasyon, yavru köpek
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