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Konya'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da terör örgütü PKK'ya ve Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 10'u gözaltına alındı.

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Konyada PKK operasyonu: 10 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri süren 14 kişinin, sosyal medyadan örgüt ve örgütün Afrin'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yaptığını belirledi.

Bunun üzerine 14 kişi hakkında 'örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve nefretliği sürüklemek' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Daha önce belirlenen adreslere,N Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanların ele geçirildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.  

4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, Konya, gözaltı
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