Konya'da bir kişi alkollü araç kullanırken polisten kaçtı

Konya'da polisle yaşanan kovalamaca sırasında aracını yol ortasına bırakıp kaçan alkollü sürücü, bir evin bahçesinde yakalanınca, "Ben terörist miyim, niye bu kadar kovalıyorsun?" dedi. Yanındaki kız arkadaşı da polisten araçtaki içkisini istedi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi sanayi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SS 706 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün polisin uyarısına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, Ankara Caddesi üzerinden Galericiler Sitesi, Yeni Toptancılar Sitesi'ndeki birkaç sokakta devam etti.

Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

Aracını bırakıp kaçtı

Kovalamaca sırasında sürücü Karakayış Caddesi üzerinde aracını bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerini fark eden şahıs, bir evin bahçesindeki ağaçların arasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Alkol muayenesi yapılmak istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Erdal D.’nin, "Ben terörist miyim, niye bu kadar kovalıyorsun?" demesi dikkat çekti. Alkol ölçümü yaptırmayan sürücünün hastanedeki testlerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücünün kız arkadaşı polisten araçtaki içkisini istedi

Kovalamaca sırasında araçta bulunan sürücü Erdal D.’nin 17 yaşındaki kız arkadaşı S.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler için ekip aracına bindirilen S.B.’nin bu sırada polislerden araçtaki içkisini istemesi dikkat çekti.

İkinci kez alkollü yakalandı, araç trafikten men edildi

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten idari para cezası kesildi. Araç da trafikten men edildi. Araçtaki iki şahıs işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA