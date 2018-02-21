Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60'a çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 60'a yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 33 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 47'si gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA