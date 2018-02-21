  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60'a çıktı

33 ilde gerçekleştirilen Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 60'a yükseldi.

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Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60a çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 60'a yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 33 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 47'si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, FETÖ operasyonu, fetö
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