Köfte ısrarı yapan lokantacıya ceza şoku

Edirne'de, "iki çorba ve bir köfte" siparişi veren müşterilerine "iki köfte" yemeleri konusunda ısrarcı olan işletme sahibine, şikayet üzerine 240 lira para cezası verildi.

Valilik, belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmde "müşteri memnuniyeti" amacıyla kurulan WhatsApp hattına şikayet, takdir ve öneriler gelmeye devam ediyor.

Bugüne kadar hatta 160'a yakın bildirim oldu. Bildirimler üzerine konunun ilgili kuruma anlatılarak çözümü sağlanıyor

"İki çorbaya iki köfte"

Hatta gelen öneriler dikkate alınırken şikayetler incelendikten sonra da işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Kente ziyarete gelen iki kişinin bir lokantadan şikayetçi olması hatta gelen ilginç şikayetler arasında yerini aldı.

Hatta gelen şikayete göre, yemek için bir lokantaya giden iki turist, iki çorba ve bir köfte sipariş etti. İşletme sahibi ise "iki çorba içiyorlarsa iki de köfte" sipariş etmeleri konusunda diretti.

Siparişi iptal eden turistler durumu "0 552 840 22 22" numaralı WhatsApp hattına yazdı. Konuyu inceleyen yetkililer, şikayeti haklı buldu. Edirne Belediyesi Zabıtası gerekli incelemeler sonrası 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'nun işletilmesi amacıyla durumu yazıyla İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirdi.

Değerlendirme sonrası lokanta işletmecisine kanunun "satıştan kaçınma" içerikli 6. madde uyarınca 240 lira para cezası uygulandı.