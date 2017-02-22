  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kocaeli'nde uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yılbaşından itibaren yapılan 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar ele geçirildi.

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Kocaelinde uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yılbaşından itibaren yapılan 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişiler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ilçede 30 ayrı operasyonda 115 kilogram esrar, 36 gram bonzai, 38 kök hint keneviri, 0,45 gram eroin, 2 gram kokain ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Etiketler: Kocaeli, göynük, 115 kilogram esrar
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