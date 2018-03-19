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Buradasınız : » » Kocaeli'deki FETÖ davasında Türkmenistan uyruklu sanığa hapis

Kocaeli'deki FETÖ davasında Türkmenistan uyruklu sanığa hapis

Kocaeli'de,FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Türkmenistan uyruklu Guvanch Saparmadov'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Kocaelideki FETÖ davasında Türkmenistan uyruklu sanığa hapis

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan, Sarp Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında yakalanan tutuklu sanık Saparmadov ile avukatı katıldı.

Saparmadov savunmasında, terör örgütü üyesi ve ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nden burs almasının suç delili kabul edilemeyeceğini savunan Saparmadov, "Kadir" kod adını da kullanmadığını iddia etti.

Saparmadov, Türkiye'ye eğitim görmek için geldiğini dile getirerek, Türkiye aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu.

Sanık avukatı Kasım Kutboa da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Kocaeli, hapis, FETÖ davası, fetö
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