Kocaeli'de yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu, Kocaeli üzerinden İstanbul'a nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucunda ekipler, Dilovası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta 2 yolcunun valizinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 6 kilo 167 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA