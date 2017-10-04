Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki bir düğünde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleriyle ilgili ve örgütün elebaşına ithafen yazılan sözde şarkıların söylendiği ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.