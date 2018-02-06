Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren parfüm fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları 1 saattir sürüyor.

Fabrika yetkilileri de olayı haber almaları üzerine fabrikanın bulunduğu yere geldi.

"Yangında ara ara patlamalar oluyor"

Olay yerinin karşısındaki ilaç fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Yaşar Coşkun, parfüm fabrikasındaki yangının kendi fabrikalarına herhangi bir yansıması bulunmadığını söyledi.

Çatıdaki yangını, fabrikalarındaki güvenlikçilerin görerek itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Coşkun, "Büyük bir yangın. Yanan fabrika, parfüm fabrikası. Fabrikanın içeriğinde neler var bilmiyoruz. Yangında ara ara patlamalar oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA