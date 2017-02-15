Kocaeli'de alabalık çiftliği cayır cayır yandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir alabalık çiftliği yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi Harmanlar mevkisinde Metin Görmüş'e ait alabalık çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çiftliğin tamamının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.