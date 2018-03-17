Kış turizmi için dağların envanteri çıkarılıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışma ile bir yıldır Türkiye'deki bütün dağları havadan ve karadan inceleyip, kar ölçümüyle listeleme yaptıklarını söyledi.

Yarar, Türkiye'nin dağlarında yapılan en önemli aktivitenin kış turizmi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir turizm ülkesi olarak deniz, kum, güneş ekseninde anıldığına dikkati çeken Yarar, "Halbuki Türkiye'de çok önemli farklılık dağlarımız ve kar var. Kış turizminin her türlü altyapısı olan imkanlar Türkiye'de var ama fırsatı nasıl değerlendireceğiz. Bunun için Türkiye'nin dağlarının bir sıralamasını yapmamız gerekiyor. Hangi dağlar kış turizmini cezbedecek uluslararası çapta dağlardır. Bunun tasnifi şimdiye kadar yapılmamıştı" dedi.

"Türkiye'nin kış turizmi potansiyeli yüksek"

Yarar, federasyon olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'deki kış turizmine uygun olanların seçilmesi ile ilgili bir plan geliştirdiğini söyledi.

"Yaklaşık bir yılı aşkın zamandır Türkiye'deki bütün dağları uzman bir ekiple karadan ve havadan inceleyerek bir listeleme yaptık" diyen Yarar, "Ön araştırmamız bitti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduk. İkinci aşama dağlardaki kar potansiyeli, yükseklikleri ve çeşitli ölçümler. Bunların araştırmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kış turizmi potansiyelinin yüksek olduğuna vurgu yapan Yarar, şunları söyledi:

"Türkiye gibi bir ülkede dünya kış turizmi ile özdeşleşmiş Avusturya, İtalya, İsviçre, Fransa ile kıyasladığımız zaman bunların çok daha üstünde bir dağ potansiyeli var ama biz bunları yanlış yapılandırırsak veya iyi kullanamazsak bu potansiyel çöpe gitmiş olur. Kış turizminde doğru yatırım yapılması için hangi dağlara yatırımda bulunmak gerektiğini öncelikli tespit edilmesi, bir envanter çıkarılması ve bunların tasnif edilmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Türkiye'nin güzide bölgesi Kaçkar Dağları'nda da aynı ölçümleri yapıyoruz."

Potansiyel 10 milyar euro'yu aşıyor

Yapılan çalışmaların çok önemli sonuçlar ortaya koyduğunu kaydeden Yarar, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 10 milyar euro'yu aşan bir kış turizmi potansiyeli tespit ettik. Bu Türkiye'yi çok özel bir yere, ilk üçe getiriyor. Önemli bir kış turizm merkezi haline getiriyor. Yaz dönemi ile birleştirdiğimizde Türkiye dünyanın en büyük turizm ülkesi haline gelir. Kışın ve yazın gelinebilen nadir ülke konumunda olacak. Örneğin Avusturya ve İsviçre'de yazın gitme imkanınız yok. Fransa ve İtalya ile ABD biraz rakip ama bizim dağlarımız İtalya'dan da Fransa'dan da daha fazla imkan sunuyor. Bu nedenle planlaması çok önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunu yapıyoruz."

"Kaçkarlar dünyada tanınıyor"

Yapılan çalışmalar kapsamında Kaçkar Dağları'nda yapılması hedeflenen teleferik projesi ile ilgili çalışmaları büyük ölçüde bitirdiklerinin altını çizen Yarar, "Kaçkarlar ile ilgili projeyi büyük oranda tamamladık. Projenin başlaması çok büyük zaman almaz. Sadece bazı ölçümler ve meteorolojik verileri eklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaçkarlar'ın tanıtıma değil yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Yarar, "Kaçkarlar dünyada tanınıyor. Kaçkarlar'ın reklama ihtiyacı yok. Burada önemli olan tesisi çok hızlı bir şekilde bulgularla birleştirip hızlı bir şekilde başlamak. Projeye başlandığında çok ciddi bir kış turizmi gelir artışı gözlenecektir" ifadelerini kullandı.

Yarar, Kayak Federasyonu olarak teleferik projesinde güvenliğin üst seviyede olması gerektiğine değinerek, halatla taşımacılık bölümünü federasyon olarak yapmaya talip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA