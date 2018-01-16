  • 16 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.817
    EURO 4.663
  • BIST 113571.02
    ALTIN 163.579
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırşehir'deki "gaybubet evi" operasyonunda 3 kadına tutuklama

Kırşehir'deki "gaybubet evi" operasyonunda 3 kadına tutuklama

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırşehirdeki &quot;gaybubet evi&quot; operasyonunda 3 kadına tutuklama

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan kadınların gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan dört kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan N.S., B.G. ve H.B. tutuklandı, H.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yenice Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı olan üniversite mezunu N.S., B.G. ve H.B. ile ev hanımı H.M. gözaltına alınmıştı.

Zanlıların üniversiteden mezun olduktan sonra başka illerde yaşayan ailelerinin yanına gitmedikleri, Kırşehir'de örgüte ait "gaybubet evi"nde kalmaya devam ettikleri belirlenmişti. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlıların ifadelerinde, evde kendilerinden başka kimse olmadığını söylemelerine rağmen iki farklı odada erkek eşyaları ve malzemeleri bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, Kırşehir, gaybubet evi, FETÖ operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER