Kırmızı bültenle aranan firari savcının ByLock konuşmalarında "Hristiyan ülke" özlemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan firari eski savcı Mehmet Yüzgeç'in, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden başka bir örgüt üyesine,"Keşke başka bir ülkeye ışınlanabilsek hep birlikte. Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan daha erken yol alırsın" mesajını attığı tespit edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra yargılanmasına Yargıtay 16. Ceza Dairesince devam edilen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan firari savcı Yüzgeç'in ByLock yazışmalarına ulaşıldı.

ByLock'u kullananlar arasında olan Yüzgeç'in, 2016'nın ilk aylarına kadar program üzerinden iletişime devam ettiği tespit edildi.

Yüzgeç'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in radyoda yapacağı ve içeriğinde gizli talimatlar vereceği değerlendirilen bir konuşmasını ByLock üzerinden örgüt üyelerine haber verdiği ortaya çıktı.

Firari Yüzgeç'in 4 Aralık 2015'teki konuşmaları örgüt mensuplarının Türkiye'den kaçma planları yaptığını ortaya koyuyor. Mesajlarda "Hristiyan bir ülke" ve "zengin Afrika ülkesi" seçenekler arasında gösteriliyor.

Yüzgeç'in ByLock yazışmaları şu şekilde:

"Şirketin (FETÖ) tüm kadrosunu bir emirle dışarı çıkarabilseler, oradakilere de ne haliniz varsa görün deseler. Kadroları ve tüm maddi imkanları zengin Afrika ülkesine aktarsan sıfırdan medeniyet kurarsın. Bunu en az 6 ay, 1 yıl önceden söyledim etrafıma. Terk edelim bu ülkeyi, 'Sizin olsun.' diyelim. Geri kalan körleri de Ergenekon ham yapsın da akılları başlarına gelsin ama daha yeni jeton düşüyor bazılarında. Şimdi söylüyorlar, çok geç kalındı."

Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpaslarında görev alan eski savcı Yüzgeç, Haziran 2014'te İstanbul'dan Kahramanmaraş'a atanmış, burada Zaman ve Taraf gazetelerinin kapatılmasını protesto edenlerle adliye önünde elinde Zaman gazetesiyle gösterilere katılmıştı.

HSYK 2. Dairesi tarafından 12 Mayıs 2015'te meslekten ihracına karar verilen Yüzgeç hakkında, 17-25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapmasına ilişkin iddianame hazırlanmış, daha sonra da Yüzgeç'in firar ettiği anlaşılmıştı.

Yargılanmasına Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam edilen firari savcı için, 27 Kasım 2017'de görülen duruşmada kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti.

Yüzgeç'in, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''görevi kötüye kullanma'', ''resmi evrakta sahtecilik'', ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' ve ''kişi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından ise 12,5 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA