Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehirde uyuşturucu madde satanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bahşili ilçesinden il merkezine girişte durdurulan ticari taksi içerisindeki yolculardan D.Y. ve H.E.’den 500 gr poşet içerisinde esrar ele geçirildi.
Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri uyuşturucunun elde edildiği adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Ares’in desteği ile tuğla arasına saklanmış vaziyette 400 gr esrar ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu maddeyi sağladığı şüphesiyle O.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.Y., H.E. ve O.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA