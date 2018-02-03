  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik köpeği Ares üç kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda tuğla arasına saklanan uyuşturucu maddeyi bularak polislere kolaylık sağladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırıkkalede uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehirde uyuşturucu madde satanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bahşili ilçesinden il merkezine girişte durdurulan ticari taksi içerisindeki yolculardan D.Y. ve H.E.’den 500 gr poşet içerisinde esrar ele geçirildi.

Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri uyuşturucunun elde edildiği adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Ares’in desteği ile tuğla arasına saklanmış vaziyette 400 gr esrar ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddeyi sağladığı şüphesiyle O.A. gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.Y., H.E. ve O.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu, Kırıkkale, ares
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER