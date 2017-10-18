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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

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Kiliste uyuşturucu operasyonu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu M.V, H.V, O.D, V.B.A. ve E.Ş'nin yaşadığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 2 pompalı av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 168 tabanca ve av tüfeği fişeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Kilis
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