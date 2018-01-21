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Kilis'te bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TSK'nın yapmış olduğu "Zeytin Dalı Harekatı" sonrası cephe güvenliğinin sağlanması amacıyla Kilis'te bazı köy ve mezralar, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Kiliste bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bölgelere girişler, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklandı.

Valiliğin açıkladığı bölgeler şunlar;

Kilis ili Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli Köyü Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman Köylerinde ve kırsalında, (Kilis-Islahiye Karayolunun Kilis İl Sınırından Öncüpınar Sınır Kapısına kadar olan kısmının Güneybatı istikametindeki, karayolu ile sınır hattı arasında kalan bölge).

20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 24.00 itibari ile başlayan uygulama 15 gün sürecek ve 03 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 17.00'da sona erecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, özel güvenlik bölgesi, kilis valiliği, Kilis
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