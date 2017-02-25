Kayak merkezlerinde son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığının 180 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya'yı 155 santimetreyle Uludağ, 150 santimetreyle Kartepe, 145 santimetreyle Palandöken, 140 santimetreyle Erzurum Konaklı, 120 santimetreyle Ilgaz, Davraz, Sarıkamış ve Bitlis Nemrut kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı, Hazarbaba ile Murat Dağı'nda 110, Erzincan Ergan'da 90, Çankırı Yıldıztepe'de 80, Erciyes'te 65, Denizli'de 62, Yıldızdağı'nda 61, Saklıkent'te 50, Samsun Ladik'te 25 ve Elmadağ'da 16 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.02.2017 En düşük En yüksek

Davraz PB -5 4

Elmadağ PB 1 7

Erciyes PB -6 3

Ilgaz PB -1 5

Kartalkaya ÇB -1 5

Kartepe YY 2 11

Ladik AB 3 7

Nemrut Dağı AB -8 -1

Palandöken AB -9 -2

Sarıkamış AB -10 0

Uludağ KKY 1 6

Yıldızdağı AB -3 3

Yıldıztepe PB -1 7

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, YY: Yağmur yağışlı, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)