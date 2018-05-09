Kastamonu'daki FETÖ davasında 6 sanığa hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 12 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklardan biri bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatine karar verdi.

5 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme, bir kişiye de 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA