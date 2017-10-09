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Kars'ta terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta birer el yapımı patlayıcı ve tüfek ile çeşitli örgütsel dokümanlarla yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Karsta terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çemçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla bir süre önce başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında örgüt mensuplarının barınabileceği alanlarda yapılan araştırmada 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramada bir el yapımı patlayıcı, bir kalaşnikof, örgütsel dokümanlar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemelere el konuldu, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.

Etiketler: Kars, terör operasyonu
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