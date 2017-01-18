  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.037
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.429
Buradasınız : » » Kars'ta karla mücadele seferberliği

Kars'ta karla mücadele seferberliği

Doğu'da kar yağışı ve soğuk havanın ardından Kars Belediyesinin ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizledikleri buz ve kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karsta karla mücadele seferberliği

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından Kars Belediyesinin ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizledikleri buz ve kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.

Bölgede en fazla yağış alan ve kışın sert geçtiği kentlerin başında gelen Kars'ta, belediye ekipleri kenti kar ve buzdan temizlemek için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki Kazımpaşa, Atatürk, Halitpaşa, Cumhuriyet, İnönü, Faikbey ve Ordu caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki yol ile kaldırımlar, belediyenin karla mücadele ekiplerince kar ve buzdan temizleniyor.

Kentte kar seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerince, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yayaların kullandığı kaldırımlar ise ekipler tarafından küreklerle temizleniyor. Ekiplerin topladığı kar ve buz kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yaptığı açıklamada, kar yağışının durmasıyla birlikte belediye olarak karla mücadele seferberliği başlattıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını da temizlediğini ifade eden Karaçanta, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Soğuk ve kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğimiz tabii ki ana ulaşım arterleri, ana yollar. Bunları temizledikten sonra da hedefimiz diğer alanlara ulaşabilmek ve temizleyebilmek. Karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." AA

Etiketler: yağış, soğuk hava, Kar yağışı, kar kütleleri, hava sıcaklığı, Doğu Anadolu Bölgesi, buz kütleleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER