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Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla iş birlikçilik faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 kişi gözaltına alınarak Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, PKK, operasyon, kck
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