Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla iş birlikçilik faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 kişi gözaltına alınarak Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA