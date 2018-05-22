Kars Kağızman'da terör hedeflerine hava harekatı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları tespit edilen terörist gruba, F-16 savaş uçakları hava harekatı düzenledi.

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

Tunceli merkez kırsalında da dün düzenlenen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Çemçe-Madur bölgesinde MİT ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 8 bölücü terör örgütünün tespit edildiği belirtilerek, bunlardan 6'sının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet, huzur ve asayişinin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.



Kaynak: AA