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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 17-22. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Çalışmalar nedeniyle Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe kavşağı-Gaziantep Osmaniye il sınırı yolunun 8-15. kilometrelerinde bulunan Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerinde kontrol sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle her iki yönde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Otoyolun Düziçi-Osmaniye kavşakları 9-12. kilometrelerinde de üstyapı çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 27-31. kilometrelerinde üstyapı (BSK) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametine yönlendiriliyor.  

Etiketler: karayolları
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