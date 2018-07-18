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Karaman'da eski emniyet amirine tutuklama

Karaman'da yürütülen FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

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Karamanda eski emniyet amirine tutuklama

Karaman'da FETÖ soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürü Sadık K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 2. sınıf emniyet müdürü Sadık K, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi.

Örgütün, emniyet genel müdürlüğü yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ileri sürülen eski emniyet müdürü, hakkında çıkan yakalama kararının ardından gözaltına alındı.

Sadık K, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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