  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Karadeniz Vosvoslarla şenlendi

Ordu'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Vosvos Şenliği" kapsamında kente yüzlerce vosvos geldi.

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Karadeniz Vosvoslarla şenlendi

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 200'ün üzerindeki vosvos tutkunu, "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki turistlik alan Yason Burnu'nda birleşerek deniz kıyısında doğanın tadını çıkardı.

Yason Burnu'nu ziyaret eden vatandaşların da ilgi gösterdiği ve sık sık fotoğraflarını çektikleri vosvoslar, zaman zaman kentte attıkları turla da renkli görüntüler oluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilk defa turizmci Enis Ayar tarafından 1995 yılında düzenlenen şenliğin çeşitli nedenlerden dolayı devam etmediğini ve göreve geldikten sonra şenliğe destek olma kararı aldıklarını söyledi.

İlk desteği 2016 yılında vererek vosvos şenliğinin yeniden düzenlenmesine katkı sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Belediyemizin destekleriyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen vosvos şenliğinde yurdun dört bir yanından gelen vosvos tutkunlarını ilimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bundan sonraki yıllarda da Ordu vosvos tutkunlarının yeni adresi olmaya devam edecek." dedi. 

Etiketler: karadeniz, ordu, vosvos şenliği
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