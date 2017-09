Karabük'teki orman yangını kontrol altında

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarını yöneten Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangın söndürme helikopterinin de katıldığı soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Beşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 20 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 2 greyder, 30 teknik eleman ve 200 işçiyle yaklaşık 50 vatandaşın müdahale ettiğini anlattı.

Yangının tren yolundan çıktığını belirten Beşel, "Orman kızılçam ormanı. Çok dik ve engebeli bir arazi. Sabaha karşı ancak kontrol altına alabildik. Gece uzaktan bakıldığı zaman çok büyük bir alan gibi görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarında baktığımız zaman öyle çok büyük bir zararın olmadığını gördük. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Her közü, her detayı kaçırmamamız gerekiyor. Hava sıcaklığı artınca her an bir yerden patlayabilir. Günlerce sürecek olan soğutma çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğünü ifade eden Beşel, tek tek ormanı ölçeceklerini, zarar gören alanlara bakacaklarını dile getirdi.

Beşel, "Çok büyük kayda değer tepe yangını dediğimiz, bir fiil 'ağacın yandığı' dediğimiz orman yanmadı. Daha çok örtü şeklinde devam bir yangındı. Çok şükür ki gece gördüğümüz manzara şimdi yok. İlk yangın çıktığında ki korkumuz yok ama bu yangın belli olmaz. Her an bir yerden patlak verir. Onun için tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Olay

Dün akşam saatlerinde Pirinçlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edilmişti. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren helikopter ise havanın kararmasının ardından geri dönmüştü.

Bölgeye, Zonguldak, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Ankara, Kastamonu ve Bartın'dan takviye ekipleri sevk edilmişti.