'Kamu bilişim merkezleri' kuruluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu bilişim merkezlerinin kurulmasıyla ilgili Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında protokol imzalandığını söyledi.

Protokol kapsamında merkezlerin kurulumunun başlatılacağını ifade eden Arslan, bu merkezlerin bilgi toplumu hedefi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Arslan, yatırımlarla vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerine her yerden erişimini kolaylaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, bölgeler arasındaki sayısal uçurumu da yok etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu hedefe ulaşmak için dezavantajlı gruplara, bilgi ve iletişimle eğitim altyapısına yönelik birçok projeyi "evrensel hizmet" kapsamında yaptıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda kırsal alanlarda telefon ve interneti olmayan köylerimize, mezralarımıza ve karakollarımıza sabit ve mobil haberleşme altyapıları kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 20 bin okulumuza tüm donanımı ve altyapısıyla eksiksiz 'bilgi teknoloji sınıfları' kurduk. Ölçeği ve yatırım bedeliyle dünyada tek olan FATİH Projesi'nde ise Bakanlık olarak okullarımıza bilişim destekli eğitim altyapıları oluşturduk. FATİH Projesi kapsamında, yaklaşık 46 bin okulumuza, 430 bin akıllı tahta, 46 bin yazıcı kurduk."

"Bilgisayar kullanımı yüzde 56'ya ulaştı"

Arslan, "kamu internet erişim merkezleri" ile evinde bilgisayarı ya da internet erişimi olmayan vatandaşlara ücretsiz bu imkanı verdiklerinin altını çizerek, ülke genelinde askeri kışlalara, halk eğitim merkezlerine, çocuk yurtlarına, huzur evlerine ve kütüphanelere yaklaşık bin 700 kamu internet erişim merkezi kurduklarını açıkladı.

Kamu Bilişim Merkezleri Projesi'nin de bu uygulamaların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Arslan, şunları söyledi:

"Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre, internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 80'e, bilgisayar kullanımı yüzde 56'ya, internet kullanım oranı ise yüzde 66'ya ulaşmış durumda. Bir başka ifadeyle, evlerin büyük bir çoğunluğuna internet erişim altyapısıyla ulaşmamıza rağmen evlerdeki bilgisayar ve internet kullanım oranları aynı seviyelerde değil. Kamu Bilişim Merkezleri Projesi, işte bu anlamda bize yardımcı olacak."

Arslan, merkezlerin kurulumunun önce nüfusu 5 bin ile 50 bin arasındaki 20 belediyede pilot olarak başlayacağını ve bu yıl içinde tamamlanacağını, pilot uygulamalardan alınacak sonuçlara göre ülke geneline yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA