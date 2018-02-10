Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 7 yaralı

Cemal Avcı'nın kullandığı 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde Ali Das yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara’dan Gaziantep’e gittikleri öğrenilen ve hurdacılık yapan aynı ailen Esra Avcı, Zeynep Avcı, Cengiz Avcı, Cuma Avcı, Yusuf Avcı, Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı, Songül Avcı, hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazada yaralanan minibüs şoförü Cemal, İbrahim, Berivan ve Süleyman Avcı ile 3 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cemal, İbrahim, Berivan ve Süleyman Avcı'nın tedavisinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

"Maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız"

Yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Vahdettin Özkan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunun önünde bekleyen kazazedelerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Özkan, gazetecilerin kazayla ilgili soruları üzerine, "Maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız, 9 kişi vefat etti, yaralılarımız var. Bütün güvenlik ve sağlık birimlerimizle adli makamlarımız seferber olmuş durumda. Kazanın ardından tüm tedbirler alındı." diye konuştu.in ailesini hastanede ziyarete eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 tane vefat eden kardeşimiz var. 4 tane yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum. Bütün güvenlik birimlerimiz, adli makamlarımız, sağlık birimlerimiz seferber halinde. Kazalar yollar ne kadar iyi olursa olsun bu kazada da gördük insan unsuru çok önemli. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet etmesi önemli. Bazen en ufak hata hayatımıza mal olabilmektedir. Bunun farkında olarak her tedbirin üst seviyede alınması gerekir. Aracın içinde bizim ilk tespitlerimize göre 13 kişi var. Vefat sayımız 9, şuanda 4 yaralımız mevcut” dedi.

Kaynak: AA/İHA