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Kahramanmaraş'ta 3 can alan sel MOBESE kameralarında

Kahramanmaraş'ta bir anne ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketini MOBESE kameraları kaydetti.

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Kahramanmaraş'ta öğleden sonra etkili olan ve bir anne ile 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği sel felaketine dair görüntüleri MOBESE kameraları kaydetti.

Görüntülerde, öğleden sonra başlayan ve 20 dakika süren sağanağın ardından ana cadde ve sokaklarda biriken sular ile trafikte mahsur kalan araçların yanı sıra esnaf ve çevredekilerin yardım çalışmaları yer alıyor.

Ayrıca, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde anne Fatma, çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak'ın hayatını kaybettiği ev ve çevresi sel felaketi sonrası drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, MOBESE, Kahramanmaraş, görüntü
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