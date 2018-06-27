Kahramanmaraş'ta 1 asker şehit oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Çağlayancerit ilçesi sınırlarındaki Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çatışma çıktığını ve ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.

"Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. (Kahramanmaraş) Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor."

Kaynak: AA