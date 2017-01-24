Kahraman şehit Halisdemir’in hayali gerçek olacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Halisdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, baba ocağına şehit oğlunun adını taşıyan park yaptıran Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek "Bu anlamlı ve güzel park için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizi görmekten dolayı çok mutluluk duydum. Kasabımıza, bize büyük onur verdiniz." dedi.

Karaosmanoğlu da FETÖ'nün darbe girişiminin Türk halkının dirayeti ve demokrasi aşkıyla hezimete uğratıldığını belirterek "Ömer Halisdemirler sayesinde bugün başımız dik, alnımız ak bir şekilde yurdumuzda dolaşabiliyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz çok büyük bir sınavdan geçti. Bu asil millette Çanakkale, Malazgirt ve Kurtuluş Savaşı ruhu olduğu müddetçe hiçbir güç başını öne eğdiremez." diye konuştu.

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesinde tarihin akışını değiştiren kahramanlardan olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"Kendi canını, milleti ve devletinin bekası için feda eden kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in gençlik merkezi hayalini gerçekleştireceğiz. O milletini sahiplendi ve gözünü kırpmadan darbecilere karşı direnerek canını verdi. İşte Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu budur. Şimdi Ömer Halisdemir’in emekliliğinde hayal ettiği gençlik merkezini, baba ocağı Çukurkuyu’da yapacağımız kültür merkeziyle gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi için bu merkez şehidimizin ismini taşıyacak ve onun emeklilikte kurduğu hayalinin gerçekleşmesine vesile olacak."

Karaosmanoğlu, gençlik merkezinin projesinin ve yerinin hazırlandığını kaydetti.

Ziyaret sonunda Hasan Hüseyin Halisdemir, Karaosmanoğlu’na bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. AA