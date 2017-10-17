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Kaçan PKK'lı terörist Dalaman'da yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçan PKK'lı terörist Dalaman ilçesinde gözaltına alındı.

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Kaçan PKKlı terörist Dalamanda yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçan PKK'lı terörist Dalaman ilçesinde gözaltına alındı.

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölmesinin ardından kaçan diğer bir teröristin yakalanması için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan teröristin Dalaman ilçesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Tanınmamak için imaj değişikliğine gittiği görülen "Reşit" kod adlı Serbest Şenlik, Dalaman merkezinde kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatmış, diğer teröristin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

Etiketler: PKK, terör örgütü, dalaman, teröristler, Muğla
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