Kabataş'taki otobüs kazasıyla ilgili davada karar

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Eyüp Er ile kazada ayağından yaralan müşteki Recep Özsoy ve avukatları katıldı.

Özsoy'un avukatı Banu Çelenk, dosyaya gelen raporlarda kusur durumunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Necip Varan da raporlarda şoförün kusurlu olduğunun belirtildiğini dile getirerek, "Tespit edilmemişse de aracın teknik bir arıza yaşadığı ortadadır. Müvekkilim 18 metre uzunluğundaki aracı yayalara çarpmamak için büyük bir çaba sarf ederek, kaldırıma, araçlara çarparak denize doğru sürmüştür. Elinden geleni yapmıştır. Bu hususların dikkate alınmasını istiyoruz" dedi.

Sanık Er ise elinden geleni yaptığını ve suçsuz olduğunu belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim Engin Bedir, sanığın "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan, suçun işleniş şeklini, suç konusunun önem ve değerini, meydana gelen neticenin ağırlığını, sanığın kusur durumunu göz önüne alarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezasını 2 yıl 1 aya indiren hakim Bedir, trafik düzeninin gerektirdiği özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle de Eyüp Er'in sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Kaynak: AA