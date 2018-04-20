Jandarmadan barkod ve karekod okuyucu cihazlı uygulama

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 19 ille eş zamanlı olarak "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında Döşemealtı ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi, Burdur karayolunun 32. kilometresindeki jandarma-polis ortak arama noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin çipli kimlik kartlarının barkodları ve ehliyetlerdeki karekodlar cihazla okutularak kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri de önemli turizm yol güzergahındaki Bodrum Güvercinlik Jandarma Yol Uygulama ve Kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartları barkod okuma cihazıyla okutularak kişilerin bilgisine kısa sürede ulaşıldı. Uygulama noktasında jandarma ekipleri tarafından Simülasyon Bilim ve Teknolojileri (SimBT) şirketince üretilen gözlükler de kullanılıyor. Gözlüğü takan jandarma personeli, sürücülerin ehliyetlerini, yolcuların kimliklerini ve araç plakalarını kontrol etti. Jandarma narkotik köpekleri de şüphe üzerine durdurulan araçlar ile yolcu otobüslerinin bagajlarında arama yaptı.

Uygulamanın özelliği

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş, kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni bir uygulama başlattı.

Bu kapsamda barkod ve karekod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda, çipli kimlik kartları ile ehliyetlerin üzerindeki barkod ve karekodlar okutularak bilgiye daha hızlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA