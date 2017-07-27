  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İznik Gölü'nde 3 kişi hayatını kaybetti

İznik Gölü'nde 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da serinlemek için göle giren 4 kişi boğuldu.

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İznik Gölünde 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 4 kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Göllüce Mahallesi yakınlarındaki İznik Gölü kıyısına gelen Cemil ve Aynur Özdemir ile Melike ve Zehra Kebapçı, göle girdi.

Bu kişilerin bir süre sonra gölde kaybolduklarını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri gölde arama yaptı. Ekipler, Cemil ve Aynur Özdemir ile Zehra Kebapçı'yı sudan çıkardı. 112 acil servis ekipleri, Cemil Özdemir ile Zehra Kebapçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Aynur Özdemir ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, bir süre sonra gölde kaybolan Melike Kebapçı'nın da cesedine ulaştı. AA 

Etiketler: iznik gölü, bursa, boğulma
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