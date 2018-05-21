İzmir'in "yalnız minaresi" camisine kavuşuyor

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han döneminde vakıf eseri olarak inşa edilen külliyenin parçası olan Rahmanlar Camii, 1940'lı yıllarda yapılan İzmir-Ödemiş karayolunun güzergahında kaldığı gerekçesiyle yıkıldı.

Bu yıkım işlemi sırasında külliyenin sadece minaresi ayakta kaldı.

Minare, yaklaşık 78 yıldır Ödemiş-Tire karayolundan geçenlerin dikkatini çekiyor. Bölgeye yeniden cami yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı.

Caminin projesi hazırlanırken, önümüzdeki günlerde hazırlanacak protokolle yapımı için ilk kazma vurulacak.

Rahman Camii'nin gelecek yıl ibadete açılması planlanıyor.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, atalarının mührü ve emaneti olan eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Rahmanlar Camii'nin yol çalışması sırasında yanındaki medreseyle beraber yok olduğunu, sadece minaresinin kaldığını belirten Koç, "Önceliği karayolunda görerek bu külliyeyi yıkmışlar. Minareyi de o günün teknolojisi yeterli olmadığı için yıkamadıklarını düşünüyorum" dedi.

Minareyle ilgili onarım çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını anlatan Koç, şu açıklamaları yaptı:

"Yanına da camiyi yapacağız. Şu an resmi işlemler son aşamada, nasip olursa 2019'un ramazanında açılışı yapmak istiyoruz. Projesi çizildi, her şeyi hazır. İmza için Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun onayına sunuldu. İnşallah bu camiyi mahalle halkına ve şehrimize kazandıracağız."

Kaynak: AA