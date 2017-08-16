İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesindeki Maltepe askeri lisesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 20 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve iki amfibi yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Devam eden yangın nedeniyle İzmir Çeşme Otobanı trafiğe kapatıldı.

Yoğun araç kuyruğunun oluştuğu trafikte ulaşım alternatif yollardan veriliyor.