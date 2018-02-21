  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 66 kaçak göçmen yakalandı.

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İzmirde kaçak göçmen operasyonu

Dikili Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler Mahallesi'nde bulunan tatil kamplarının barakaları içinde şüphelilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan, Irak ve Angola uyruklu kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin yurt dışına geçiş hazırlığında olduğu, lastik botun motorunun arıza yapması nedeniyle organizatörler tarafından barakalara yerleştirildikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaçak göçmen, izmir, Dikili
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