İzmir'de FETÖ'den 83 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Torbalı, Tire, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 83 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında örgüt üyesi oldukları iddia edilen öğretmenlerin yanı sıra 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.