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İTÜ'deki cami inşaatında yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İTÜdeki cami inşaatında yangın

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Etiketler: yangın, son dakika, İTÜ, İstanbul
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