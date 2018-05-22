İTÜ'deki cami inşaatında yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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